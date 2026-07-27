Nigeria nuova strage nel Kaduna | almeno 30 morti

Da vaticannews.va 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova strage si è verificata nel Kaduna, Nigeria, causando la morte di almeno trenta persone. Testimoni riferiscono di sparatorie e attacchi armati in diverse zone della città. Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e cercando eventuali sopravvissuti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle responsabilità dell’attacco. La situazione rimane tesa, con interventi di forze di sicurezza in corso.

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Stefano Leszczynski - Città del Vaticano Una nuova strage scuote la Nigeria, dove la violenza continua a colpire la comunità. Almeno trenta persone, tra cui otto bambini, sono state uccise nella notte tra domenica e lunedì durante un attacco armato contro il villaggio di Naridon, nell'area amministrativa di Kauru, nello Stato di Kaduna, nel centro-nord del Paese. Diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche, mentre decine di abitazioni e negozi sono stati dati alle fiamme. Tre ore di violenza Secondo le testimonianze riportate dai media internazionali, l'assalto è iniziato intorno alle 23 locali, quando uomini armati non identificati hanno fatto irruzione nel villaggio sparando indiscriminatamente contro gli abitanti. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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