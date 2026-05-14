Ucraina salgono a 16 i morti in attacco russo a Kiev | tra le vittime anche 2 bambini
A Kiev, nel distretto di Darnytsia, sono stati registrati 16 decessi a seguito di un attacco proveniente dalla Russia. Tra le vittime figurano anche due bambini. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco. La situazione di sicurezza nella capitale è stata immediatamente monitorata, mentre l’intera area è stata messa sotto stretta osservazione. Nessun commento ufficiale sulle cause o sulle responsabilità dell’attacco è stato rilasciato al momento.
“Nel distretto di Darnytsia a Kiev si contano già 16 morti a causa dell’attacco russo, tra cui 2 bambini”. È quanto afferma il Servizio di emergenza statale ucraino in un messaggio su Telegram. I soccorritori continuano a rimuovere le macerie e a cercare eventuali dispersi. Come riportato da Ukrinform, nella notte tra ieri e oggi le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo sull’Ucraina, prendendo di mira in particolare la capitale Kiev. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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