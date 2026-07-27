Strage di via Palestro Sala | attentato vile e disumano Ma Milano riuscì a rispondere con dignità e coraggio

Notizia in breve

Oggi Milano ha commemorato le cinque vittime della strage di via Palestro, avvenuta il 27 luglio 1993. Cinque persone sono morte in seguito all'esplosione di un'autobomba davanti al Padiglione di arte contemporanea. L’attentato, definito vile e disumano, si è verificato 33 anni fa. La città ha ricordato le vittime con un momento di raccoglimento, sottolineando la risposta di dignità e coraggio dei cittadini.