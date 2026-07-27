Strage di via Palestro Sala | attentato vile e disumano Ma Milano riuscì a rispondere con dignità e coraggio
Oggi Milano ha commemorato le cinque vittime della strage di via Palestro, avvenuta il 27 luglio 1993. Cinque persone sono morte in seguito all'esplosione di un'autobomba davanti al Padiglione di arte contemporanea. L’attentato, definito vile e disumano, si è verificato 33 anni fa. La città ha ricordato le vittime con un momento di raccoglimento, sottolineando la risposta di dignità e coraggio dei cittadini.
Milano, 27 luglio 2026 – Oggi Milano ha ricordato le vittime della strage di via Palestro. Il 27 luglio del 1993, 33 anni fa, cinque persone morirono in seguito allo s coppio di una autobomba davanti a Padiglione di arte contemporanea. Nell'attentato persero la vita i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e il cittadino di origine marocchina Driss Moussafir. Alla cerimonia presenti anche Giampiero e Mirella, suoceri di Alessandro Ferrari, l'agente della polizia locale rimasto ucciso. "Un fatto come quello che è successo a noi crea un buco che non si chiude mai - hanno detto -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Strage via Palestro, Milano: Gli innocenti uccisi dalla bomba mafiosa non saranno mai dimenticati
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