Attentato a Sicily by car la Uil | Atto vile che colpisce l’intero territorio piena solidarietà a Dragotto

Un attentato ha colpito la società Sicily by Car, secondo la Uil, che lo definisce un atto vile. La confederazione esprime solidarietà all’imprenditore coinvolto. L’attacco viene descritto come un episodio gravissimo che danneggia non solo l’azienda, ma anche il sistema produttivo e i lavoratori della zona. La Uil condanna fermamente l’azione e sottolinea il suo sostegno alle persone e alle attività colpite.

“La nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car rappresenta un fatto gravissimo che colpisce non solo un imprenditore ma l’intero sistema produttivo e i lavoratori del nostro territorio”. Lo dichiarano la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e il segretario Ignazio Baudo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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