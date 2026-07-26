morte fakir assegnata la scorta al sindaco di bologna lepore dopo le minacce di morte sui social per gli scontri di piazza

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha ricevuto minacce di morte sui social in seguito agli scontri di piazza. Dopo aver presentato una denuncia in Questura, gli è stata assegnata una scorta. La decisione è stata presa per garantire la sua sicurezza. La protezione sarà attiva in modo continuo, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata o le modalità. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle minacce o alle indagini in corso.