Morte Fakir assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce di morte sui social per gli scontri di piazza

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha ricevuto minacce di morte sui social in seguito agli scontri di piazza. Dopo aver presentato una denuncia in Questura, gli è stata assegnata una scorta. La decisione è stata presa per garantire la sua sicurezza. La protezione sarà attiva in modo continuo, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata o le modalità. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle minacce o alle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la denuncia-querela presentata in Questura dal sindaco di Bologna per i messaggi minatori ricevuti online, è stata decisa una forma di protezione. Sul caso arrivano prese di posizione trasversali e la vicinanza della famiglia Fakir La Questura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

morte fakir assegnata la scorta al sindaco di bologna lepore dopo le minacce di morte sui social per gli scontri di piazza
© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce di morte sui social per gli scontri di piazza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LEPORE IN QUESTURA PER I LEONI DA TASTIERA. GLI VERRA ASSEGNATA UNA SCORTA

Video LEPORE IN QUESTURA PER I LEONI DA TASTIERA. GLI VERRA? ASSEGNATA UNA SCORTA

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir, scorta al sindaco Pd Lepore per le minacce social dopo gli scontri in piazza a BolognaIl sindaco di Bologna ha ricevuto una scorta dopo le minacce sui social, legate agli scontri in piazza di una settimana fa.

Morte Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna LeporeLa Prefettura di Bologna ha disposto la protezione del sindaco del capoluogo emiliano dopo che sono state segnalate minacce sui social media.

Temi più discussi: Morte Fakir, intervento polizia sotto lente pm. Attesa per l'autopsia; In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Fakir morto ammanettato a Bologna, lo spray, la presa a terra: parte l'indagine sull'applicazione delle regole d'ingaggio; Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dopo il corteo per Abderrahim Fakir.

morte fakir morte fakir assegnata laFakir, Zuppi: Valutare errori è nell'interesse della polizia. Assegnata scorta a LeporeAl Pilastro l’evento per ricordare il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia: dopo gli scontri di lunedì attenzione massima delle forze dell’ordine, ma nessun allarme. Scontro sul ... tg24.sky.it

morte fakir morte fakir assegnata laBologna: stasera nuova manifestazione al Pilastro per Fakir. Assegnata scorta al sindaco LeporeIl primo cittadino ha ricevuto messaggi d'odio dopo morte di Abderahim Fakir. La famiglia chiede giustizia ma frena sulla violenza ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web