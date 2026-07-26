Morte Fakir assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce di morte sui social per gli scontri di piazza
Il sindaco di Bologna ha ricevuto minacce di morte sui social in seguito agli scontri di piazza. Dopo aver presentato una denuncia in Questura, gli è stata assegnata una scorta. La decisione è stata presa per garantire la sua sicurezza. La protezione sarà attiva in modo continuo, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata o le modalità. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle minacce o alle indagini in corso.
Dopo la denuncia-querela presentata in Questura dal sindaco di Bologna per i messaggi minatori ricevuti online, è stata decisa una forma di protezione. Sul caso arrivano prese di posizione trasversali e la vicinanza della famiglia Fakir La Questura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Morte Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna LeporeLa Prefettura di Bologna ha disposto la protezione del sindaco del capoluogo emiliano dopo che sono state segnalate minacce sui social media.
Temi più discussi: Morte Fakir, intervento polizia sotto lente pm. Attesa per l'autopsia; In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Fakir morto ammanettato a Bologna, lo spray, la presa a terra: parte l'indagine sull'applicazione delle regole d'ingaggio; Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dopo il corteo per Abderrahim Fakir.
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