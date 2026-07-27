stop allo spreco alimentare la startup del risparmio lo dimostra

Una startup ha avviato una piattaforma che aiuta a pianificare i pasti e a fare acquisti mirati, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari. La piattaforma fornisce strumenti per organizzare le spese e ottimizzare gli acquisti, offrendo anche consigli pratici per evitare gli sprechi. La soluzione si basa su un sistema di pianificazione che permette di gestire meglio le quantità di cibo acquistate e consumate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali partner o finanziamenti.

Pianificando i pasti, e facendo acquisti in maniera mirata, si riducono gli sprechi e si risparmia sul costo della spesa. È questa la filosofia di PlanEat, startup di Casarile nata nel 2020 da un’idea di Nicola Lamberti e Giovanni Di Benedetto, attiva tra Milano e Pavia attraverso una piattaforma di e-commerce che consente alle famiglie di ricevere a domicilio kit alimentari da assemblare e cucinare, oppure piatti già pronti. Un sistema pensato anche per i lavoratori delle aziende, che possono richiedere la consegna del pasto, per la pausa pranzo. Al fondo c’è l’idea che, stabilendo in anticipo cosa mangiare, si riducono gli avanzi e, nel piccolo, si contribuisce a migliorare il Pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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