Europa balzo del 450% per le batterie | stop allo spreco di energia

In Europa, le batterie hanno registrato un aumento del 450% in termini di capacità installata negli ultimi anni. Questo incremento mira a ridurre lo spreco di energia e a migliorare la stabilità del sistema elettrico. La Germania sta investendo molto in questa tecnologia, cercando di raggiungere l’indipendenza energetica e di sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative. La questione dei prezzi negativi rimane centrale nel dibattito sulle future strategie energetiche del continente.

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