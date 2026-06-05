Il Mercato Coperto lancia la sfida contro lo spreco alimentare

Notizia in breve

Dal 6 giugno, il Mercato Coperto di Rimini avvierà un servizio di raccolta di prodotti alimentari in eccedenza. La iniziativa mira a ridurre lo spreco alimentare e sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe e una cooperativa locale. Il servizio prevede che i prodotti in avanzo vengano raccolti all’interno del mercato e destinati a scopi sociali. La raccolta sarà attiva durante gli orari di apertura del mercato.