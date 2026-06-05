Il Mercato Coperto lancia la sfida contro lo spreco alimentare
Dal 6 giugno, il Mercato Coperto di Rimini avvierà un servizio di raccolta di prodotti alimentari in eccedenza. La iniziativa mira a ridurre lo spreco alimentare e sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe e una cooperativa locale. Il servizio prevede che i prodotti in avanzo vengano raccolti all’interno del mercato e destinati a scopi sociali. La raccolta sarà attiva durante gli orari di apertura del mercato.
Il Mercato Coperto di Rimini lancia la sfida contro lo spreco alimentare e, a partire da sabato 6 giungo, verrà attivato al suo interno un servizio per la raccolta dei prodotti in eccedenza al fine di contrastare lo spreco alimentare in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe e Cooperativa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Impegno concreto contro lo spreco alimentare: l'associazione Il Barco protagonista al MacfrutL’associazione emporio solidale Il Barco ha partecipato al Macfrut, prendendo parte alla tavola rotonda dedicata alla distribuzione gratuita di...
Raccolta alimentare nelle scuole. Gli studenti contro lo sprecoGli studenti delle scuole di Prato partecipano a una raccolta alimentare per sostenere le famiglie bisognose e le persone in difficoltà.
Temi più discussi: Nuovo scontro sul mercato coperto di Ballarò, Fratelli d'Italia: Opera sbloccata grazie al nostro intervento; Riso, prezzi crollati e aumento dei costi: Coldiretti Pavia lancia l’allarme; Effetto Shining: con goldroom prosegue il progetto Overlook Hotel di gruppo nanou.
A Marlia il Rione Santa Caterina con il patrocinio del Comune di Capannori presenta la 39.a edizione della Festa di Primavera che si sviluppa all’interno della struttura del mercato coperto, nell’omonima piazza del Mercato che si trova lungo la centralissima vi facebook
Hyundai lancia una flotta di servizi mobili per riparare il tuo veicolo elettrico a casa reddit
Ballarò, il Comune riceve le chiavi del mercato coperto: pronto il bandoPALERMO – Il Comune di Palermo ha ricevuto dallo Iacp le chiavi del mercato coperto di Ballarò. A comunicarlo sono state l’assessora al Patrimonio Brigida Alaimo e l’assore alle Attività produttive Gi ... livesicilia.it
Mercato Coperto by night, spesa e street food. Ecco il nuovo progetto: Vivere il centro di seraL’obiettivo? Far vivere gli spazi della spesa, non solo il giorno, ma anche la sera, grazie appunto all’offerta gastronomica. La materia prima non manca e ce n’è per tutti i gusti: pesce, carne, ... lanazione.it