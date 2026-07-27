L'Inter ha avviato i primi contatti per il trasferimento di John Stones, con un accordo contrattuale di due anni in discussione. La trattativa coinvolge anche la Juventus, che sta valutando un possibile accordo con il difensore inglese. Le negoziazioni tra le parti sono in corso, mentre le società cercano di definire i dettagli del contratto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui termini dell'intesa o sui tempi di conclusione.

di Paolo Moramarco Stones Inter, primi contatti! Un nuovo aggiornamento di Fabrizio Romano ha parlato della prima mossa dei nerazzurri per l’inglese. L’ Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la difesa e nelle ultime ore prende quota la pista che porta a John Stones. Il centrale inglese, reduce dalla lunga esperienza al Manchester City, è disponibile a parametro zero e rappresenta un’opportunità di grande esperienza per il reparto arretrato nerazzurro. A confermare l’interesse del club guidato da Cristian Chivu è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione spiegando come siano già stati avviati i primi contatti per un possibile accordo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stones Inter, primi contatti! Romano: «Si sta per discutere un contratto biennale. Anche la Juve…»

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