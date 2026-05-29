Il Napoli e l’allenatore stanno per firmare un contratto di due anni, con un compenso di circa 4 milioni di euro più bonus. L’accordo dovrebbe essere definito a breve, dopo settimane di trattative. La firma del contratto conferma la volontà della società di affidare l’incarico all’allenatore per la prossima stagione. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali, ma fonti vicine alle parti confermano che l’intesa è in fase di finalizzazione.

Il Napoli avrebbe sciolto il dubbio sulla panchina. Dopo il confronto a distanza tra le candidature di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, la scelta del club azzurro sarebbe ricaduta sul tecnico livornese. L’ufficialità non è ancora arrivata. Ma l’accordo sarebbe ormai vicino alla firma. Per Aurelio De Laurentiis si tratterebbe di un obiettivo inseguito da tempo. Il presidente aveva già pensato ad Allegri nella primavera del 2025, quando il futuro di Antonio Conte sembrava in discussione. In quella fase, però, il tecnico salentino scelse di restare a Napoli. Il possibile arrivo dell’ex Juventus e Milan venne così rinviato. Ora lo scenario è cambiato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri-Napoli, accordo vicino: biennale da 4 milioni più bonus

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