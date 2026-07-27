La madre di Gilda Ambrosio ha confermato che Stefano De Martino e Gilda sono fatti l’uno per l’altra. Nel frattempo, De Martino si sta concentrando sulla preparazione della sua prima edizione del Festival di Sanremo. A differenza dell’estate precedente, non sono state pubblicate foto di vacanze né sono circolate voci di flirt o frequentazioni. È stato osservato che il conduttore si mantiene distante dal gossip e dai social riguardo alla vita privata.

Stefano De Martino sta lavorando senza sosta alla messa a punto della sua prima edizione del Festival di Sanremo e, contrariamente a quanto accaduto la scorsa estate, si sta tenendo molto lontano dal gossip estivo: nessuna vacanza documentata sui social, nessuna voce di flirt o frequentazione. A riportare il conduttore di Affari Tuoi al centro della cronaca rosa è stata in queste ore la madre della sua presunta fidanzata, la stilista Gilda Ambrosio, pronta a svelare qualcosa in più sul rapporto tra la figlia e Stefano. Intervistata dal magazine DiPiù, Anna Annunziata ha parlato per la prima volta del profondo rapporto che lega Gilda e Stefano: "Si vogliono bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Stefano De Martino, la mamma di Gilda Ambrosio conferma: "Sono fatti l'uno per l'altra"

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