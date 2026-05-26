Sono stati avvistati più volte insieme, con sguardi complici e comportamenti che indicano una relazione stabile. Le immagini e i commenti sui social mostrano un’intesa evidente tra i due, alimentando le voci di una coppia ormai formata. La loro frequentazione è stata documentata in diverse occasioni pubbliche e private, rafforzando le indiscrezioni sulla loro relazione sentimentale. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nuovi avvistamenti, sguardi complici e un’intesa che non passa inosservata: il gossip torna ad accendersi attorno a Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Nelle ultime settimane, infatti, i due sono stati paparazzati insieme durante un elegante pranzo vista mare, alimentando le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Secondo alcune voci vicine alla coppia, il rapporto tra il conduttore Rai e la stilista sarebbe oggi più forte che mai. C’è chi parla addirittura di una relazione ormai consolidata, nata da un legame che negli anni non si sarebbe mai davvero interrotto. Le immagini pubblicate dalle riviste di gossip hanno immediatamente fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, la svolta sentimentale: “Ormai sono una coppia”

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Stefano De Martino e Gilda Ambrosio Nuove Rivelazioni sulla Loro Relazione

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