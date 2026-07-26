Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio parla la mamma di lei | Lo chiamo genero lui mi chiama suocera
La madre di Gilda D’Ambrosio ha riferito che la sua figlia e Stefano De Martino si chiamano rispettivamente “genero” e “suocera”. La coppia, associata da tempo a una possibile relazione sentimentale, ha sempre dichiarato di essere legata da un’amicizia e da un rapporto speciale, negando ogni coinvolgimento romantico.
Da tempo il nome di Stefano De Martino è accostato a quello dell’imprenditrice e stilista Gilda Ambrosio, co-fondatrice del brand The Attico. I due, però, hanno sempre ridimensionato le indiscrezioni su una possibile relazione sentimentale, parlando di una grande amicizia e di un legame molto speciale. Ora a raccontare qualche dettaglio in più è stata la mamma di Gilda, Anna Annunziata, che in un’intervista al settimanale DiPiù ha lasciato intendere quanto sia stretto il rapporto tra i due. La madre dell’imprenditrice ha infatti spiegato che Stefano frequenta abitualmente la loro famiglia e che tra loro c’è una confidenza tale da aver dato vita anche a un curioso soprannome: lui la chiama scherzosamente “suocera” e lei risponde chiamandolo “genero”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Stefano De Martino e Gilda Ambrosio Ritorno di Fiamma o Amicizia Speciale
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