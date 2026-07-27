La suocera di una coppia ha rivelato pubblicamente che la madre del partner ha approvato la relazione. La coppia aveva mantenuto il silenzio sulla questione, ma la donna ha deciso di condividere questa informazione. La dichiarazione è stata fatta in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze. La notizia ha attirato l’attenzione di chi seguiva la dinamica tra i due.

Se la coppia decide di mantenere il massimo riserbo, allora arriva la suocera a fare la spia e a raccontare una verità che in molti sono curiosi di sapere. Ormai da mesi si parla diun riavvicinamento tra Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio.C’è chi parla di due ex che ora sono migliori amici, c’è chi invece sostiene che tra i due ci sia un profondo sentimento e che la storia stia procedendo a gonfie vele. Le paparazzate aumentano, diversi i momenti di condivisione tra i due e ormaiStefano e Gilda sembrano anche abituati ai fotografi.Ma finora hanno sempre deciso di non commentare il gossip,anche noi de Il Difforme glielo abbiamo chiestoma il futuro conduttore di Sanremo ha preferito glissare la domanda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio: l’approvazione per la coppia da parte della suocera

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