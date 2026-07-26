La madre della stilista Gilda D’Ambrosio ha dichiarato che Gilda e Stefano De Martino si vogliono bene. Stefano la chiama scherzosamente “suocera”, mentre lei lo chiama “genero”. La donna ha aggiunto che i due non pianificano il futuro, ma li vede molto affiatati e compatibili. Non sono stati menzionati dettagli su eventuali progetti o relazioni ufficiali.

«Mia figlia Gilda e Stefano si vogliono bene. Lui scherzando mi chiama “suocera” e io lo chiamo “genero”: Gilda e Stefano non fanno progetti per il futuro, ma io li vedo molto bene insieme, sono bellissimi, sono fatti l’uno per l’altra». Viva la sincerità, viva Anna Annunziata, la mamma di Gilda Ambrosio, compagna (non ufficiale) di Stefano De Martino. Si perché il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2026 l’ha sempre definita come «un’amica speciale». Un’amica inseparabile a quanto pare. E questo l’ha capito anche mamma Anna. «L’ho capito circa un anno fa – racconta al settimanale DiPiù che l’ha raggiunta nel suo atelier di moda a San Giuseppe Vesuviano – quando ho notato che si cercavano con molta frequenza e facevano di tutto per stare insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Stefano De Martino mi chiama suocera e io lo chiamo genero, lui e mia figlia si vogliono bene”: parla la mamma della stilista Gilda D’Ambrosio

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