La madre di Gilda Ambrosio ha confermato che la figlia e Stefano De Martino si vogliono bene, aggiungendo che si chiamano suocera e genero. Le sue dichiarazioni, inedite, alimentano le speculazioni sulla loro relazione. La donna ha parlato del rapporto tra i due, senza commentare altre dinamiche. Non ci sono state altre conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi.

La madre di Gilda Ambrosio racconta il rapporto tra la figlia e Stefano De Martino e, con dichiarazioni inedite, alimenta le indiscrezioni sulla loro relazione. La madre di Gilda Ambrosio alimenta le voci sulla relazione con Stefano De Martino. Per anni Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno scelto di non definire pubblicamente il loro rapporto. Le fotografie insieme, le vacanze condivise e le numerose indiscrezioni hanno spesso alimentato il gossip, ma nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente una relazione. A cambiare lo scenario, però, sono state le parole di Anna Annunziata, madre della stilista e imprenditrice napoletana, che in un’intervista al settimanale DiPiù ha parlato con estrema naturalezza del legame tra la figlia e il conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, la madre della stilista rompe il silenzio: “Mi chiama suocera, si vogliono bene davvero”

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Stefano De Martino e Gilda Ambrosio La madre svela dettagli inediti

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