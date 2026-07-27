Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma ci ha pensato "mammà" Anna Annunziata, madre della stilista, a farlo al posto loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio, parla la mamma di lei: “Lo chiamo genero, lui mi chiama suocera”La madre di Gilda D’Ambrosio ha riferito che la sua figlia e Stefano De Martino si chiamano rispettivamente “genero” e “suocera”.

Temi più discussi: Stefano De Martino mi chiama suocera e io lo chiamo genero, lui e mia figlia si vogliono bene: parla la mamma della stilista Gilda D’Ambrosio; Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, parla la mamma di lei: Sono fatti l’uno per l’altra, lui mi chiama suocera; La madre di Gilda Ambrosio: Stefano De Martino mi chiama 'suocera', lui e mia figlia si vogliono bene; Stefano De Martino mi chiama suocera e io lo chiamo genero, lui e mia figlia si vogliono bene: parla la mamma della stilista Gilda D’Ambrosio.

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