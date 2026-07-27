Stefano De Martino è stato a Capri, dove si è mostrato emozionato ricordando suo padre. La visita è avvenuta mentre si avvicina il Festival di Sanremo, evento al quale sta lavorando. Non sono stati forniti dettagli su eventuali attività specifiche o dichiarazioni rilasciate durante la visita.

Capri (Na), 27 lug. (askanews) - Mentre già fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino è stato protagonista della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo, dove ha ricevuto il riconoscimento speciale "Grandi Eventi Enrico De Martino" dedicato alla memoria del padre recentemente scomparso. "È il premio più bello che potessi ricevere e che potrò ricevere nella mia vita. Potete immaginare, questo è stato un anno molto bello per certi versi e forse il più brutto per altri versi. Utilizzerò poche parole proprio come era nello stile di mio padre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Stefano De Martino a Capri emozionato nel ricordo del padre

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