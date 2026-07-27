Durante il Premio Capri Danza International, un artista ha ritirato un premio dedicato al padre e si è esibito in canto. La serata si è svolta domenica 26 luglio e ha visto l’intervento di un presentatore noto per attività televisive. L’esibizione ha sorpreso il pubblico, mostrando le capacità vocali dell’artista. La cerimonia ha avuto anche un momento di riconoscimento pubblico, con il premio consegnato in occasione dell’evento.

Serata ricca di emozioni e sorprese per Stefano De Martino. Domenica 26 luglio, sul palco del Premio Capri Danza International, l’artista ha messo da parte il conduttore e ha lasciato spazio al figlio, dando prova di doti canore che lo hanno visto esibirsi sul palco, lasciando tutti a bocca aperta. L’occasione era speciale: ritirare per la prima volta il Premio Speciale “Grande Evento Enrico De Martino”, riconoscimento istituito quest’anno e dedicato a suo padre Enrico, ex ballerino e grande appassionato d’arte, scomparso a gennaio 2026. L’orgoglio di un figlio Stefano era visibilmente fiero. Tra pochi mesi sarà anche direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, ma ieri sera sull’isola ha scelto parole misurate, poche, proprio come avrebbe fatto suo padre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Capri Danza, Stefano De Martino ritira un premio dedicato al padre e si esibisce in canto

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