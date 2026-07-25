Stefano De Martino riceve a Capri il premio dedicato al padre Enrico serata evento condotta da Vincenzo De Lucia
Domenica 26 luglio, alla Certosa di San Giacomo di Capri, Stefano De Martino ha ricevuto il Premio Speciale Grande Evento Enrico De Martino, dedicato al padre, ballerino scomparso a gennaio. La serata è stata condotta da Vincenzo De Lucia.
Domenica 26 luglio, alla Certosa di San Giacomo di Capri, Stefano De Martino riceve il Premio Speciale Grande Evento Enrico De Martino, il riconoscimento intitolato al padre ballerino scomparso a gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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