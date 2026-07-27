Star Trek | Strange New Worlds 4 la recensione di Valles Marineris | un ritorno che punta tutto sui personaggi

Il debutto della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds dimostra ancora una volta quanto la serie abbia trovato una propria identità all’interno dell’universo di Star Trek. L’episodio sceglie di non affidarsi esclusivamente all’azione o al senso dello spettacolo, ma costruisce una storia che ruota soprattutto attorno ai personaggi e alle conseguenze delle loro decisioni. Il risultato è un racconto che riesce a essere avventuroso e riflessivo allo stesso tempo, confermando una delle qualità migliori della serie: la capacità di mettere l’essere umano al centro della fantascienza. Un cast sempre più affiatato. Star Trek: Strange New... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Ups & Downs From Star Trek: Strange New Worlds 4.1 - Valles Marineris

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