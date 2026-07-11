Star Trek | Strange New Worlds intervista al cast della serie

A partire dal 23 luglio su Paramount+ debutta la quarta e penultima stagione di Star Trek: Strange New Worlds, in un anno che segna i 60 anni della saga. La serie continuerà a esplorare nuove storie e personaggi, mantenendo il suo stile narrativo. Il cast ha rilasciato interviste in cui ha parlato delle aspettative e delle sfide della produzione. La stagione si compone di otto episodi.

Nell’anno in cui Star Trek celebra i 60 anni di vita, su Paramount + a partire dal 23 luglio arriva la quarta e penultima stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Prequel della serie classe e spin off di Discovery, Strange New Worlds vede come protagonista l’equipaggio dell’Enterprise prima che sulla poltrona del capitano si sieda James T. Kirk. In occasione del lancio della nuova stagione, abbiamo incontrato l’equipaggio dell’Enterprise: Anson Mount, Rebecca Romjin e Celia Rose Gooding. L’occasione sono state le Italian Global Series, che hanno celebrato il sessantennale della serie creata da Gene Roddenberry con una ricca serie di iniziative, che hanno coinvolto anche nomi cari agli appassionati di Star Trek, come Jeri Ryan e Nicholas Meyer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Star Trek: Strange New Worlds Season 4 Trailer

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