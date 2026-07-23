Star Trek | Strange New Worlds 4 – Il commento al primo episodio Valles Marineris

Il primo episodio di Star Trek: Strange New Worlds 4, intitolato “Valles Marineris”, è ora disponibile su Paramount+. La puntata si concentra su un'escursione sul pianeta, con un’attenzione particolare alle caratteristiche del canyon marziano e alle interazioni tra i personaggi. La sceneggiatura presenta dialoghi diretti e scene che evidenziano l’ambiente naturale, mentre le immagini mostrano dettagli del paesaggio roccioso e delle strutture di supporto.

Abbiamo visto Valles Marineris, il primo episodio di Star Trek: Strange New Worlds 4, da pochissimo disponibile su Paramount+. Questo il nostro commento all’esordio della nuova stagione. “Valles Marineris” è un episodio che sembra voler ricordare fin da subito cosa rende Star Trek: Strange New Worlds una delle serie più amate dell’era moderna del franchise. Il debutto della quarta stagione non si limita a riprendere i fili narrativi lasciati in sospeso, ma rilancia con una storia che mescola avventura, mistero scientifico e un forte senso di meraviglia, riportando l’Enterprise e il suo equipaggio in un territorio che è allo stesso tempo familiare e sorprendente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Star Trek: Strange New Worlds | Best Moments of Season 3 | Paramount+

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