I giornalisti sono stati fatti lavorare negli store dell’As Roma per vendere maglie e gadget. La stampa romana ha commentato questa situazione definendola inaccettabile, sottolineando che non si tratta di una strategia comunicativa, ma di una realtà insolita. La presenza di giornalisti in questi punti vendita è stata segnalata come un fatto sorprendente e criticato pubblicamente.

“ Maglie e gadget venduti da giornalisti negli store dell’As Roma: non è una nuova trovata comunicativa della società calcistica, ma la surreale realtà”. Lo scrive l’ Associazione stampa romana definendo “incomprensibile e inaccettabile” la scelta del club giallorosso che “nell’ambito della sua riorganizzazione ha deciso di destinare quattro colleghi ai negozi invece di collocarli, come naturale, nell’ufficio stampa”. Una scelta – secondo la Stampa romana – “che penalizza la professionalità dei giornalisti e danneggia la stessa azienda. Una situazione che stride con l’immagine di una società che utilizza al meglio le proprie risorse, soprattutto nel giorno in cui a Palazzo Chigi con ministri, sindaco e presidente di Regione si annuncia un altro passo avanti per il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Stampa Romana contro la Roma: “Inaccettabile far lavorare i giornalisti negli store”

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