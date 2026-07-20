Germania libertà di stampa a rischio | la riforma dei servizi segreti preoccupa i giornalisti

In Germania, una proposta di riforma dei servizi segreti, sostenuta dal ministro dell’Interno, ha suscitato preoccupazioni tra i giornalisti. La modifica normativa potrebbe influenzare le attività di sorveglianza e controllo, generando timori sulla libertà di stampa. La discussione sulla riforma sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, che temono possibili restrizioni sulle fonti e sulla libertà di informazione.

In Germania, la riforma dei servizi segreti spinta dal ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrindt (Csu), ha messo in allarme la stampa nazionale. Motivo? Rischia di limitare la libertà dei giornalisti. Come riporta la Berliner Zeitung, Dobrindt (CSU) sta spingendo per far approvare un disegno di legge di 700 pagine che riguarda sia il Bnd (servizio di intelligence estero) sia il BfV (Ufficio per la protezione della Costituzione, intelligence interna). Fino a oggi i servizi segreti tedeschi potevano solo osservare e raccogliere informazioni. Con la riforma potranno intervenire attivamente: interrompere comunicazioni, modificare o cancellare dati, diffondere informazioni false e usare l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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