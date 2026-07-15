I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione dopo che alcuni dipendenti sono stati spostati dalla sede di Trigoria agli store, con mansioni diverse come vendita di magliette e gadget. Secondo i rappresentanti sindacali, questa operazione potrebbe portare alla pressione sui lavoratori qualificati, spingendoli alle dimissioni. La situazione riguarda il trasferimento di personale tra uffici e punti vendita, senza indicazioni su eventuali accordi o motivazioni ufficiali.

Esplode il caso dipendenti alla As Roma. I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione dopo che una parte del personale è stata spostata dalla sede di Trigoria ai vari Roma store, con mansioni completamente diverse: dagli uffici alla vendita di magliette e gadget della squadra. Secondo i sindacati si tratterebbe di un “licenziamento mascherato” per spingere i lavoratori alle dimissioni. I sindacati contro la Roma, proclamato lo stato di agitazione Dipendenti spostati dalla sede di Trigoria agli store I sindacati: "Licenziamento mascherato" I sindacati contro la Roma, proclamato lo stato di agitazione Una vertenza sindacale scuote l’As Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sindacati contro la Roma, secondo loro sposterebbe dipendenti qualificati negli store per farli dimettere

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