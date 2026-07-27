La Roma vede il rettilineo finale per il nuovo stadio di Pietralata. Oggi, infatti, ha avuto inizio la Conferenza di servizi decisoria per l’impianto voluto fortemente dai Friedkin. Tra i presenti, nella Sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, c’è anche Massimo Sessa, Commissario degli Stadi per Euro 2032 oltre a tutti gli Enti coinvolti, tra cui il Comune, la Regione, la Città Metropolitana e tutti i vertici della sicurezza pubblica. Nel pomeriggio sarà il turno della conferenza stampa a cui prenderanno parte il Sindaco Gualtieri, i Ministri Abodi e Salvini e il presidente della Regione Rocca. Si tratta, infatti, dell’ultimo passaggio tecnico che cade in una settimana cruciale: entro venerdì 31 luglio la Figc dovrà infatti indicare alla Uefa gli stadi per l'Europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Stadio Roma, al via la Conferenza decisoria. Il commissario Sessa: "Siamo prudentemente ottimisti"

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Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ostacolo conferenza dei servizi!

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