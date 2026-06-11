Stadio Roma Bernabé rassicura | a giorni il via alla conferenza dei servizi decisoria

Una fonte autorevole del club ha annunciato che nei prossimi giorni si terrà la conferenza dei servizi decisoria per il nuovo stadio della Roma. Il progetto sta per arrivare alla fase finale, secondo quanto riferito.

Il nuovo stadio della Roma ha imboccato la dirittura d’arrivo, e stavolta a dirlo non sono le indiscrezioni ma una voce autorevole del club. Dal palco della seconda giornata nazionale dell’impiantistica sportiva, ospitata al CONI, Lucia Bernabé, che per i giallorossi cura le relazioni istituzionali, ha messo nero su bianco la situazione attuale. Il via alla conferenza dei servizi decisoria, ha spiegato, dovrebbe arrivare entro questa settimana o al massimo all’inizio della prossima. Superato quel passaggio, davanti al progetto restano soltanto i bandi di gara. In seguito a Pietralata entreranno le ruspe. Il timing UEFA non accetta ritardi. Bernabé non lascia margini di interpretazione sui tempi necessari a costruire lo stadio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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