Stadio della Roma Gualtieri annuncia l’avvio della conferenza dei servizi decisoria

Il sindaco di Roma ha annunciato l’avvio della conferenza dei servizi decisoria riguardante il progetto dello stadio della Roma. La comunicazione è arrivata il 19 maggio 2026, pochi giorni dopo l’approvazione del termovalorizzatore. L’impianto sportivo è considerato uno dei principali interventi previsti per la città, con l’obiettivo di portare a termine il procedimento amministrativo necessario per l’avvio dei lavori. La conferenza dei servizi rappresenta un passaggio chiave nel percorso burocratico del progetto.

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Roma, 19 maggio 2026 – Dopo il termovalorizzatore ( leggi qui ), lo stadio della Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri indica il nuovo impianto giallorosso come uno dei prossimi grandi investimenti destinati a segnare la trasformazione della Capitale. Un progetto da circa un miliardo di euro, che si prepara a entrare nell’ultima fase dell’iter amministrativo. “Dopo l’avvio dei lavori per il termovalorizzatore, con un investimento da oltre un miliardo, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro investimento da un miliardo che è lo stadio della Roma”, ha detto Gualtieri durante il Roma REgeneration Forum, che si è tenuto oggi all’Auditorium della Tecnica all’Eur. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stadio Roma: Pec per la Conferenza di ServiziL’As Roma ha compiuto un passo ufficiale e potenzialmente decisivo per la realizzazione del suo nuovo impianto sportivo nel quartiere Pietralata. Stadio della Roma, FdI pronta all'astensione (con un occhio al dopo Gualtieri)Sarà la strategia dei meloniani per tutti i progetti del Pd a cui non si può dire di no. Stadio Roma, inizia l'ultima fase dell'iter per arrivare all'approvazione del progettoStadio della Roma, al via l'ultima fase dell'iter per l'approvazione del progetto Per quanto riguarda quello che sarà il nuovo impianto giallorosso è iniziata l'ultima fase dell'iter per arrivare all' ... corrieredellosport.it Gualtieri, 'parte la conferenza, via entro un anno allo stadio della Roma'Dopo l'avvio dei lavori per il termovalorizzatore, con un investimento da oltre un miliardo, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro inve ... ansa.it Roma oggi ha vissuto una giornata straordinaria di sport, passione e partecipazione. La splendida storica vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia ha regalato all’Italia e a Roma emozioni che uniscono generazioni e rendono ancora più forte il le x.com