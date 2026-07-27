«Siamo prudentemente ottimisti, gli imprevisti possono capitare. Se lavoriamo tutti seriamente risponderemo anche a chi si sente danneggiato da questa opera»: è, in sintesi, il pensiero del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa, durante una breve intervista in esclusiva a «Gli Inascoltabili», programma di Radio Roma Sound, al termine della prima seduta della Conferenza di servizi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La prima seduta della conferenza di servizi che deciderà per il nuovo stadio della Roma «è andata come devono andare tutti gli eventi istituzionali in cui non ci sono posizioni politiche... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Stadio della Roma, Rocca e Gualtieri nominati subcommissari. Sessa: «Prudentemente ottimisti, cercare equilibrio con chi si sente danneggiato»

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