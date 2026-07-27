Stadio della Roma il commissario Sessa | Prudentemente ottimisti cercare equilibrio con chi si sente danneggiato

Notizia in breve

Il commissario per lo stadio della Roma ha dichiarato di essere “prudentemente ottimista” riguardo al progetto, sottolineando che possibili imprevisti possono sempre verificarsi. Ha aggiunto che è importante mantenere un equilibrio tra le parti coinvolte, anche da chi si sente danneggiato. La comunicazione avviene in un momento di attesa e di dialogo tra le parti interessate, con l’obiettivo di portare avanti i lavori nel rispetto delle procedure.