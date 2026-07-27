Stadio della Roma il commissario Sessa | Prudentemente ottimisti cercare equilibrio con chi si sente danneggiato
Il commissario per lo stadio della Roma ha dichiarato di essere “prudentemente ottimista” riguardo al progetto, sottolineando che possibili imprevisti possono sempre verificarsi. Ha aggiunto che è importante mantenere un equilibrio tra le parti coinvolte, anche da chi si sente danneggiato. La comunicazione avviene in un momento di attesa e di dialogo tra le parti interessate, con l’obiettivo di portare avanti i lavori nel rispetto delle procedure.
«Siamo prudentemente ottimisti, gli imprevisti possono capitare. Se lavoriamo tutti seriamente risponderemo anche a chi si sente danneggiato da questa opera»: è, in sintesi, il pensiero del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa, durante una breve intervista in esclusiva a «Gli Inascoltabili», programma di Radio Roma Sound, al termine della prima seduta della Conferenza di servizi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La prima seduta della conferenza di servizi che deciderà per il nuovo stadio della Roma «è andata come devono andare tutti gli eventi istituzionali in cui non ci sono posizioni politiche... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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