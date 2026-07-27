Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. La decisione è stata annunciata il 27 luglio 2026. Si tratta di uno dei teatri condominiali dell’Italia centrale riconosciuti dall’organizzazione internazionale. La struttura si trova nel centro storico della città e rappresenta un esempio di teatro storico ancora attivo. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Spoleto (Perugia), 27 luglio 2026 – Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto è patrimonio mondiale Unesco, tra i teatri condominiali dell’Italia centrale. “La decisione è stata assunta dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel corso della 48ª sessione svoltasi a Busan, in Corea del Sud, riconoscendo l’eccezionale valore universale di un modello architettonico, culturale e sociale unico al mondo – fa sapere il Comune di Spoleto – Con questo nuovo inserimento salgono a 62 i siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, confermando il primato dell’Italia a livello internazionale”. Promossa dalla Regione Marche con il coordinamento tecnico-scientifico del Ministero della Cultura, la candidatura ha visto la partecipazione delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, dei Comuni e di numerosi enti territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spoleto, riconoscimento al Teatro Nuovo: è patrimonio mondiale Unesco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I teatri condominiali dellItalia centrale diventano patrimonio dellUnesco

Notizie e thread social correlati

Spoleto, il teatro Nuovo Menotti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UnescoIl teatro Nuovo Giancarlo Menotti a Spoleto è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Trenta anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio Unesco: oggi convegno a Locorotondo Ance Puglia-WardaparkOggi si tiene un convegno a Locorotondo per celebrare i trenta anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio dell’umanità.

Temi più discussi: Spoleto, riconoscimento al Teatro Nuovo: è patrimonio mondiale Unesco; Il sipario si alza sul mondo: Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto è Patrimonio Unesco; Spoleto: il teatro Nuovo Menotti entra nel sito Unesco. Martedì l’incontro pubblico; Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO: un traguardo per lo spettacolo italiano.

Spoleto, riconoscimento al Teatro Nuovo: è patrimonio mondiale UnescoIl Gian Carlo Menotti tra le dieci sale dell’Italia centrale, simbolo della storia culturale di Spoleto. Passaggio di primaria importanza nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro terr ... lanazione.it

Umbria celebra l'ingresso del Teatro Nuovo di Spoleto nel Patrimonio UnescoLa presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il vicepresidente con delega alla Cultura, Tommaso Bori, hanno espresso grande orgoglio e soddisfazione per l’ingresso del Teatro Nuovo Gian ... it.blastingnews.com