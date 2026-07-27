Spoleto riconoscimento al Teatro Nuovo | è patrimonio mondiale Unesco
Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. La decisione è stata annunciata il 27 luglio 2026. Si tratta di uno dei teatri condominiali dell’Italia centrale riconosciuti dall’organizzazione internazionale. La struttura si trova nel centro storico della città e rappresenta un esempio di teatro storico ancora attivo. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.
Spoleto (Perugia), 27 luglio 2026 – Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto è patrimonio mondiale Unesco, tra i teatri condominiali dell’Italia centrale. “La decisione è stata assunta dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel corso della 48ª sessione svoltasi a Busan, in Corea del Sud, riconoscendo l’eccezionale valore universale di un modello architettonico, culturale e sociale unico al mondo – fa sapere il Comune di Spoleto – Con questo nuovo inserimento salgono a 62 i siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, confermando il primato dell’Italia a livello internazionale”. Promossa dalla Regione Marche con il coordinamento tecnico-scientifico del Ministero della Cultura, la candidatura ha visto la partecipazione delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, dei Comuni e di numerosi enti territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I teatri condominiali dellItalia centrale diventano patrimonio dellUnesco
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