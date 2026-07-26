Spoleto il teatro Nuovo Menotti nella lista del Patrimonio mondiale dell' Unesco

Notizia in breve

Il teatro Nuovo Giancarlo Menotti a Spoleto è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. È uno dei dieci teatri condominiali dell’Italia centrale a ricevere questa certificazione. La decisione è stata annunciata il 26 luglio 2026. L’edificio è stato riconosciuto ufficialmente come patrimonio culturale di rilevanza internazionale. La lista comprende teatri di diversa provenienza, tutti selezionati per la loro importanza storica e architettonica.