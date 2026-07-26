Spoleto il teatro Nuovo Menotti nella lista del Patrimonio mondiale dell' Unesco
Il teatro Nuovo Giancarlo Menotti a Spoleto è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. È uno dei dieci teatri condominiali dell’Italia centrale a ricevere questa certificazione. La decisione è stata annunciata il 26 luglio 2026. L’edificio è stato riconosciuto ufficialmente come patrimonio culturale di rilevanza internazionale. La lista comprende teatri di diversa provenienza, tutti selezionati per la loro importanza storica e architettonica.
Perugia, 26 luglio 2026 - C’è il teatro Nuovo Giancarlo Menotti a Spoleto tra i dieci teatri condominiali dell'Italia centrale inscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco. "Accogliamo con orgoglio e soddisfazione la decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell'Unesco" il commento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La scelta è arrivata nel corso della 48esima sessione svoltasi a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026. ''Il riconoscimento - ha aggiunto il ministro - Giuli celebra l'eccezionale valore universale di questi gioielli architettonici, che sono, da oltre due secoli, centri vitali di fruizione culturale, di identità e di coesione sociale per le comunità che li custodiscono. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I teatri condominiali dellItalia centrale diventano patrimonio dellUnesco
Notizie e thread social correlati
“Oggi scriviamo una pagina storica”: i teatri condominiali del centro Italia entrano nel Patrimonio mondiale dell’UnescoI teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nelle regioni centrali italiane sono stati inseriti nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Il tratto pavese del Po diventa patrimonio Unesco: otto comuni entrano nella Riserva di biosferaIl tratto del fiume Po che attraversa la provincia di Pavia è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dall’Unesco.
Temi più discussi: Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti candidato per il Patrimonio Mondiale Unesco; Teatro Menotti di Spoleto sogna l’Unesco, domenica il verdetto; Teatro Menotti di Spoleto in attesa del verdetto UNESCO: diretta; 80a Stagione Lirica Sperimentale. Prosegue la campagna abbonamenti per gli spettacoli a Spoleto.
Ieri Spoleto ha vissuto una delle serate più intense di questa edizione. Ha debuttato al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti con la prima europea di Dancing with Bob. Al Teatro Romano, Venus and Adonis dell’Isango Ensemble ha incantato il pubblico per la sec facebook
I teatri condominiali dell'Italia centrale sono stati riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, portando a 62 il numero totale di siti italiani nella lista Ecco l'elenco: 1. Teatro Angelo Mariani, Sant'Agata Feltria 2. Teatro Pergolesi, Jesi 3. Teatro Ventidio Ba x.com
Spoleto, il teatro Nuovo Menotti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UnescoÈ tra i dieci teatri condominiali dell'Italia centrale inscritti nella lista. Il ministro Giuli: Il riconoscimento celebra l'eccezionale valore universale di questi gioielli architettonici ... lanazione.it
Vertici Regione Umbria, orgoglio per teatro Spoleto patrimonio UnescoLa presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il vicepresidente con delega alla Cultura, Tommaso Bori accolgono con grande orgoglio e soddisfazione l'ingresso del Teatro Nuovo di Spoleto nel ... ansa.it