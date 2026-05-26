Trenta anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio Unesco | oggi convegno a Locorotondo Ance Puglia-Wardapark
Oggi si tiene un convegno a Locorotondo per celebrare i trenta anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio dell’umanità. L’evento è promosso da Ance Puglia e Wardapark e si svolge in presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La giornata si concentra sulla storia e sulla tutela di queste costruzioni tradizionali, con interventi e discussioni dedicate.
Di seguito il comunicato: A trent’anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio Unesco, martedì 26 maggio, a partire dalle 9,30, presso la Masseria Mavùgliola di Locorotondo, si terrà l’incontro promosso da ANCE Puglia e dall’organizzazione di tutela ambientale Wardapark di Locorotondo “Pietra su pietra. Il trullo come testimonianza storica: strategie per una conservazione sostenibile”. L’iniziativa, alla quale parteciperanno quasi cento allievi dei Formedil pugliesi, le scuole edili del sistema ANCE presenti in tutte le province, riunirà istituzioni regionali e locali, ordini professionali, rappresentanti della Soprintendenza, imprese e artigiani per un confronto sulle metodologie di recupero e conservazione dei trulli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Si parla di: A trent’anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio Unesco, l’incontro di ANCE Puglia e Wardapark sulle strategie per la conservazione delle iconiche costruzioni della Valle d’Itria: a confronto istituzioni, ordini professionali, imprese e artig; Alberobello, trent’anni dal riconoscimento UNESCO.
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