Trenta anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio Unesco | oggi convegno a Locorotondo Ance Puglia-Wardapark

Notizia in breve

Oggi si tiene un convegno a Locorotondo per celebrare i trenta anni dal riconoscimento dei trulli di Alberobello come patrimonio dell’umanità. L’evento è promosso da Ance Puglia e Wardapark e si svolge in presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La giornata si concentra sulla storia e sulla tutela di queste costruzioni tradizionali, con interventi e discussioni dedicate.