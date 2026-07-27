Spider-Man | Brand New Day debutta nelle sale UCI Cinemas dal 29 luglio | tutte le iniziative e gli eventi speciali

Notizia in breve

Dal 29 luglio, il film Spider-Man: Brand New Day sarà disponibile nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia, con proiezioni anche in formati iSense, XL e 3D. La pellicola, con protagonisti Tom Holland e Zendaya, sarà mostrata nella sala ScreenX dell’UCI Luxe Marcon di Venezia, la sola in Italia dotata di questa tecnologia.