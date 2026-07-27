Spider-Man | Brand New Day debutta nelle sale UCI Cinemas dal 29 luglio | tutte le iniziative e gli eventi speciali
Dal 29 luglio, il film Spider-Man: Brand New Day sarà disponibile nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia, con proiezioni anche in formati iSense, XL e 3D. La pellicola, con protagonisti Tom Holland e Zendaya, sarà mostrata nella sala ScreenX dell’UCI Luxe Marcon di Venezia, la sola in Italia dotata di questa tecnologia.
Dal 29 luglio Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia. Il nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno, con Tom Holland e Zendaya, sarà proiettat o anche nei formati iSense, XL e 3D, oltre che nella sala ScreenX dell’UCI Luxe Marcon di Venezia, l’unica in Italia dotata di questa tecnologia. Il film segna un primato nella storia del cinema: è infatti il primo titolo realizzato appositamente per il formato ScreenX, che offre una visione a 270 gradi grazie all’espansione delle immagini oltre lo schermo principale, coinvolgendo anche le pareti laterali della sala per un’esperienza immersiva. Proprio all’UCI Luxe Marcon si terrà il quarto appuntamento di Beyond The Movies – PostCredits, il talk show dal vivo organizzato da UCI Cinemas. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Spider-Man: Brand New Day - Un eroe è sempre un eroe - Dal 29 luglio al cinema
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