L’Uomo Ragno conquista il grande schermo a 270° | con UCI Cinemas l’uscita di Spider-Man | Brand New Day diventa un evento totale

Da universalmovies.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’atteso film “Spider-Man: Brand New Day” uscirà nelle sale cinematografiche, segnando il ritorno di Peter Parker sul grande schermo. L’evento è promosso da UCI Cinemas, che ha annunciato una programmazione speciale per l’occasione. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo nella saga dell’Uomo Ragno e sarà disponibile in tutte le sale della catena. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente, e sono previste proiezioni anche in versione 3D.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’attesa per il ritorno di Peter Parker sta finalmente per giungere al termine e gli appassionati dell’Arrampicatore di Quartiere si preparano a un’esperienza cinematografica senza precedenti. A partire dal 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day farà il suo debutto ufficiale nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia. Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya segna un momento di svolta epocale per l’intero panorama cinematografico: la pellicola è infatti la prima nella storia del cinema ad essere stata concepita e girata appositamente per il formato ScreenX, tecnologia immersiva a 270° disponibile in esclusiva nazionale presso l’UCI Luxe Marcon di Venezia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

l8217uomo ragno conquista il grande schermo a 270176 con uci cinemas l8217uscita di spider man brand new day diventa un evento totale
© Universalmovies.it - L’Uomo Ragno conquista il grande schermo a 270°: con UCI Cinemas l’uscita di Spider-Man: Brand New Day diventa un evento totale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ABBIAMO TROVATO HUNGRY WORM CON LA TRECCIA DI LILY LOVEBRAIDS NELLA VITA REALE!

Video ABBIAMO TROVATO HUNGRY WORM CON LA TRECCIA DI LILY LOVEBRAIDS NELLA VITA REALE!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I formati premium per l’Uomo Ragno: i nuovi spettacolari poster USA di Spider-Man: Brand New Day

Leggi anche: Spider-Man: Brand New Day – Avvistato il Ragno a Londra: reshoot o nuovo trailer in arrivo?

Temi più discussi: Le trasformazioni più clamorose di Spider-Man nei fumetti, aspettando Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, ecco quali film e serie Marvel vedere per arrivare preparati al nuovo capitolo; Max Pezzali trasforma San Siro nel party anni '90: spunta Amadeus e scatta la magia con Uan; Il viaggio di Peter nel trailer finale di Spider-Man: Brand New Day.

Hanno ucciso l'uomo ragno, la storia degli 883 su TV8: le anticipazioni del 7 novembreDopo il successo di pubblica e critica e a un anno di distanza dal suo debutto su Sky, la serie di Sky Original che racconta i primi anni degli 883, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia ... gazzetta.it

Hanno ucciso l'uomo ragno, su Sky la storia degli 883Dall'11 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, arriva la serie Sky Original Hanno Ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, creata da Sydney Sibilia. La produzione, ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web