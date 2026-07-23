L’atteso film “Spider-Man: Brand New Day” uscirà nelle sale cinematografiche, segnando il ritorno di Peter Parker sul grande schermo. L’evento è promosso da UCI Cinemas, che ha annunciato una programmazione speciale per l’occasione. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo nella saga dell’Uomo Ragno e sarà disponibile in tutte le sale della catena. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente, e sono previste proiezioni anche in versione 3D.

L’attesa per il ritorno di Peter Parker sta finalmente per giungere al termine e gli appassionati dell’Arrampicatore di Quartiere si preparano a un’esperienza cinematografica senza precedenti. A partire dal 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day farà il suo debutto ufficiale nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia. Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya segna un momento di svolta epocale per l’intero panorama cinematografico: la pellicola è infatti la prima nella storia del cinema ad essere stata concepita e girata appositamente per il formato ScreenX, tecnologia immersiva a 270° disponibile in esclusiva nazionale presso l’UCI Luxe Marcon di Venezia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - L’Uomo Ragno conquista il grande schermo a 270°: con UCI Cinemas l’uscita di Spider-Man: Brand New Day diventa un evento totale

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