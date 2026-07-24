UCI Cinemas a Roma | Spider-Man | Brand New Day arriva dal 29 luglio con tanti gadget ed eventi per il pubblico

Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale UCI Cinemas di Roma dal 29 luglio: tanti gadget ed eventi per il pubblico Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland sarà disponibile anche in iSense, XL e 3D; nel primo giorno d’uscita i cosplayer del mondo Marvel incontreranno il pubblico dei cinema capitolini L’attesa è finita: Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale UCI Cinemas Porta di Roma, Roma Est, Parco Leonardo e UCI Luxe Maximo a partire dal 29 luglio, anche negli spettacolari formati iSense, XL, 3D, per vivere al massimo gli adrenalinici volteggi del supereroe Marvel tra i grattacieli di New York. Il primo weekend di uscita sarà accompagnato da una serie di iniziative speciali pensate per rendere l’esperienza ancora più memorabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD)

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L’Uomo Ragno conquista il grande schermo a 270°: con UCI Cinemas l’uscita di Spider-Man: Brand New Day diventa un evento totaleL’atteso film “Spider-Man: Brand New Day” uscirà nelle sale cinematografiche, segnando il ritorno di Peter Parker sul grande schermo.

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Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day al cinema a Roma dal 29 luglio; Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale UCI Cinemas dal 29 luglio: tanti gadget ed eventi per il pubblico; Il nuovo Spider Man arriva al cinema: come avere un poster gratis in omaggio; Spider-Man: Brand New Day, dove vederlo a Roma e sul litorale laziale: cinema e orari.

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