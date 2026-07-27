Durante una festa molto frequentata nella contea di Santa Clara, in California, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, causando il panico tra i presenti. La scena si è conclusa con due persone decedute e sei ferite. La festa, che aveva attirato centinaia di partecipanti, si è trasformata in una situazione di emergenza in pochi istanti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una festa affollata si è trasformata in pochi istanti in una scena di panico nella contea di Santa Clara, in California. Durante il raduno, raggiunto da centinaia di persone, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco: il bilancio provvisorio è di due morti e sei feriti. La serata era iniziata come un momento di ritrovo e divertimento, con musica e numerosi giovani presenti. Poi la situazione è precipitata: alle urla e alla confusione si è aggiunto il rumore degli spari, mentre molti partecipanti hanno cercato riparo o si sono allontanati di corsa dall’area dell’evento. Gli spari durante la festa nella contea di Santa Clara. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’episodio è avvenuto nel territorio della contea di Santa Clara, una delle aree più note della California. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Spari in mezzo alla folla”. Festa con centinaia di persone finisce malissimo: è strage

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