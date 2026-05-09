Venezia minivan con 9 persone finisce nel canale | è strage
Nella prima mattinata di oggi, un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale a Venezia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di salvataggio. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e il numero di feriti o eventuali vittime. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e le indagini preliminari.
Le prime luci dell’alba portano spesso con sé un silenzio sospeso, interrotto solo dal rumore dei soccorsi che si muovono frenetici lungo le arterie d’acqua e di terra della nostra provincia. Quando il territorio diventa teatro di eventi imprevisti, la cronaca si trasforma in un resoconto di attese estenuanti e di sforzi collettivi per strappare vite al destino. Ci sono luoghi dove la terra e l’acqua si toccano in modo insidioso e dove un istante di distrazione o una fatalità possono cambiare per sempre il corso di una mattinata apparentemente ordinaria. In questo scenario di incertezza, il lavoro incessante degli uomini in divisa e degli...🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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