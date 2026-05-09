Venezia minivan con 9 persone finisce nel canale | è strage

Nella prima mattinata di oggi, un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale a Venezia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di salvataggio. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e il numero di feriti o eventuali vittime. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e le indagini preliminari.

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Le prime luci dell’alba portano spesso con sé un silenzio sospeso, interrotto solo dal rumore dei soccorsi che si muovono frenetici lungo le arterie d’acqua e di terra della nostra provincia. Quando il territorio diventa teatro di eventi imprevisti, la cronaca si trasforma in un resoconto di attese estenuanti e di sforzi collettivi per strappare vite al destino. Ci sono luoghi dove la terra e l’acqua si toccano in modo insidioso e dove un istante di distrazione o una fatalità possono cambiare per sempre il corso di una mattinata apparentemente ordinaria. In questo scenario di incertezza, il lavoro incessante degli uomini in divisa e degli...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Venezia, minivan con 9 persone finisce nel canale: è strage ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: 3 dispersiUn furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di... Venezia, minivan con 8 persone si ribalta e finisce in un canale: 3 dispersiSono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Venezia, minivan con 8 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Un minivan in acqua e tre morti a Chioggia; Venezia, minivan finisce nel canale, recuperati tre corpi senza vita, sei illesi; Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia. Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 mortiCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone ... ilgazzettino.it Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a ChioggiaCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un ... ilmattino.it Venezia Campioni 2025/2026 reddit Alla Biennale di Venezia, 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell’arte In un’edizione gettata nel caos dal governo, oggi, giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia, chiude invece definitivamente il p x.com