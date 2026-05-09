Italia minivan con 8 persone finisce nel canale | è strage
Nelle prime ore del mattino, un minivan con otto persone a bordo è finito in un canale in una provincia italiana. L’incidente ha coinvolto il veicolo che, per cause ancora da accertare, è caduto nel corso d’acqua, causando gravi danni e mettendo in pericolo le vite dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre le persone e stabilire le dinamiche dell’accaduto.
Nelle prime ore del mattino, quando la provincia si risveglia ancora avvolta da calma e foschia, un incidente improvviso può trasformare pochi secondi in un’emergenza drammatica. È quanto accaduto nel Veneziano, dove un mezzo finito in acqua ha richiesto l’immediato intervento di più squadre specializzate. Secondo le prime informazioni, un minivan con otto persone a bordo si è ribaltato ed è terminato nel canale lungo l’ Idrovia Sant’Anna, nel territorio di Chioggia, in località Cà Lino. L’allarme è scattato intorno alle 6.30, dopo che un testimone ha assistito alla scena e ha avvisato i carabinieri, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Nei momenti immediatamente successivi all’impatto con l’acqua, cinque persone sarebbero riuscite a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo delle squadre di emergenza.🔗 Leggi su Tvzap.it
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