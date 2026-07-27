Domenica sera, durante il festival gastronomico Bite of Seattle, due persone sono state uccise e altre cinque ferite in uno scontro armato. La sparatoria si è verificata tra la folla di circa 350.000 visitatori presenti all’evento. Le autorità sono intervenute immediatamente, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui sospetti. La polizia sta conducendo le indagini.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Domenica sera due persone sono state uccise e altre cinque ferite durante il Bite of Seattle, festival gastronomico che ogni anno attira circa 350mila visitatori. La kermesse si teneva in un complesso di eventi vicino allo Space Needle. La polizia sta indagando e ha esortato i residenti a evitare la zona a nord-ovest del centro. Arrestato un sospettato. Gli spari sono esplosi intorno alle 18; agenti di polizia e squadre di soccorso sono intervenuti e hanno iniziato l’evacuazione dell’area. La portavoce dell’Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che l’ospedale ha ricoverato quattro vittime, tra cui un bambino di 2 anni, un uomo di 23 anni e due donne adulte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sparatoria negli Stati Uniti, 2 morti e 5 feriti al festival Bite of Seattle

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