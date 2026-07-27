Domenica sera a Seattle si è verificata una sparatoria durante il festival gastronomico Bite of Seattle. Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite. L'evento, che ogni anno attira circa 350.000 visitatori, si è interrotto immediatamente. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e stanno cercando di identificare i responsabili. La polizia ha confermato che non ci sono altri dettagli disponibili al momento.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Domenica sera due persone sono state uccise e altre cinque ferite durante il Bite of Seattle, festival gastronomico che ogni anno attira circa 350mila visitatori. La kermesse si teneva in un complesso di eventi vicino allo Space Needle. La polizia sta indagando e ha esortato i residenti a evitare la zona a nord-ovest del centro. Fermato un sospettato. Gli spari sono esplosi intorno alle 18; agenti di polizia e squadre di soccorso sono intervenuti e hanno iniziato l’evacuazione dell’area. La portavoce dell’Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che l’ ospedale ha ricoverato quattro vittime, tra cui un bambino di 2 anni, un uomo di 23 anni e due donne adulte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, sparatoria a Seattle: 2 morti e 5 feriti

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Deadly Shooting Erupts Near Seattles Space Needle: 2 Killed, Several Injured

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