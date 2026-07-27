Durante il Bite of Seattle, il festival gastronomico vicino alla Space Needle, si è verificata una sparatoria che ha causato tre morti e quattro feriti. La polizia ha arrestato un sospettato sul posto. Un video diffuso sui social mostra i momenti dell’incidente. La scena si è sviluppata nel pomeriggio, con testimoni che hanno riferito di aver udito numerosi colpi d’arma da fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Dramma a Seattle durante il Bite of Seattle, il celebre festival gastronomico annuale che si tiene attorno al Seattle Center, proprio sotto la Space Needle. Intorno alle 18 di domenica 26 luglio (ora locale), un improvviso scontro a fuoco tra le bancarelle e i visitatori ha provocato la morte di 3 persone. Nella sparatoria sarebbero rimaste ferite altre 4, tra cui un bimbo di 2 anni. Arrestato un sospettato, l’altro sarebbe in fuga. La dinamica e i soccorsi Arrestato un sospettato, l'altro sarebbe in fuga Il racconto dei testimoni e il panico tra la folla Gli spari in diretta social Cos'è il festival "Bite of Seattle" La dinamica e i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, la sparatoria sarebbe scaturita da uno scontro a fuoco diretto tra due individui. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sparatoria al festival di Seattle, video durante la diretta social: 3 morti e 4 feriti, arrestato sospettato

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2 killed, 5 injured in shooting at Seattle Center | FOX 13 Seattle

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Sparatoria a Seattle, tre morti e quattro feriti. Arrestato un uomoDurante un festival gastronomico vicino alla Space Needle, si sono verificati spari che hanno causato tre morti e quattro feriti.

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