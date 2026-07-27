Durante un festival gastronomico vicino alla Space Needle, si sono verificati spari che hanno causato tre morti e quattro feriti. Un uomo è stato arrestato sul posto. La polizia ha confermato i decessi e il fermo dell’uomo, senza fornire altri dettagli sulle circostanze. La scena si è svolta in un’area molto frequentata, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Salgono a tre i morti della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle. Lo riferisce la Cnn che cita le autorità. Due persone sono state dichiarate decedute sul posto e altre quattro, la più piccola delle quali di 2 anni, sono state trasportate all'Harborview Medical Center, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco. Un'altra persona si è poi presentata in un altro ospedale con una ferita da arma da fuoco, hanno aggiunto le autorità. Nella conferenza stampa di ieri sera, il vice capo della polizia di Seattle, Tyrone Davis, ha dichiarato che una delle vittime ricoverate in ospedale è poi deceduta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sparatoria a Seattle, tre morti e quattro feriti. Arrestato un uomo

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Mass Shooting At Seattle Center: 2 Killed, Child Injured At Bite of Seattle Festival| Breaking News

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Sparatoria a Seattle: 2 morti, 5 feriti vicino all'iconica Space Needle reddit

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