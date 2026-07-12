Toronto sparatoria durante festival | 2 morti e 5 feriti

Durante il festival Salsa on St. Clair a Toronto, si è verificata una sparatoria tra due persone, che ha causato due morti e cinque feriti. La polizia ha escluso che si trattasse di un attacco mirato o indiscriminato. Gli spari sono stati il risultato di uno scontro tra i due individui coinvolti nell’evento. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle identità delle vittime o sui motivi dello scontro.

La polizia esclude un attacco indiscriminato: gli spari sarebbero scaturiti da uno scontro a fuoco tra due persone durante il festival Salsa on St. Clair di Toronto. Indagini in corso, nessun arresto Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite inuna sparatoria avvenuta nella serata di sabato a Toronto, in Canada, nei pressi del festival di strada Salsa on St. Clair,una delle principali manifestazioni estive dedicate alla cultura latinoamericana. La sparatoria è avvenuta nell’area compresa tra St. Clair Avenue West e Arlington Avenue, dove migliaia di persone stavano partecipando all’evento.Il bilancio è di due vittime, entrambe uomini, e cinque feriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Sparatoria a Toronto: due morti e cinque feriti

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