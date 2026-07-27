Una sparatoria si è verificata nei pressi dello Space Needle a Seattle. Durante l’evento, tre persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali arresti o motivazioni. La scena è stata isolata e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una sparatoria avvenuta nei pressi dello Space Needle, uno dei luoghi più iconici di Seattle, ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di almeno altre quattro. Secondo quanto riferito dai media statunitensi e dagli ospedali locali, tra i feriti ci sarebbe anche un bambino. Le autorità sono intervenute rapidamente nell’area per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini sull’accaduto. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze della sparatoria né sull’eventuale responsabile. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sparatoria a Seattle vicino allo Space Needle: tre morti e quattro feriti

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Multiple people shot near Seattle's Space Needle during event

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Sparatoria a Seattle: Tre morti e quattro feriti in una sparatoria al festival gastronomico vicino allo Space Needle reddit

#StatiUniti 2 morti e 5 feriti è il bilancio provvisorio della #sparatoria avvenuta a #Seattle, vicino alla Torre Space Needle, durante un festival gastronomico. Lo riporta AP. Nessuna notizia al momento della persona che ha aperto il fuoco e del possibile move x.com

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