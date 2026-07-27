Sparatoria a Seattle vicino allo Space Needle | tre morti e quattro feriti

Da laverita.info 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una sparatoria si è verificata nei pressi dello Space Needle a Seattle. Durante l’evento, tre persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali arresti o motivazioni. La scena è stata isolata e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una sparatoria avvenuta nei pressi dello Space Needle, uno dei luoghi più iconici di Seattle, ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di almeno altre quattro. Secondo quanto riferito dai media statunitensi e dagli ospedali locali, tra i feriti ci sarebbe anche un bambino. Le autorità sono intervenute rapidamente nell’area per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini sull’accaduto. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze della sparatoria né sull’eventuale responsabile. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

sparatoria a seattle vicino allo space needle tre morti e quattro feriti
© Laverita.info - Sparatoria a Seattle vicino allo Space Needle: tre morti e quattro feriti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multiple people shot near Seattle's Space Needle during event

Video Multiple people shot near Seattle's Space Needle during event

Notizie e thread social correlati

Sparatoria a Seattle, tre morti e quattro feriti. Arrestato un uomoDurante un festival gastronomico vicino alla Space Needle, si sono verificati spari che hanno causato tre morti e quattro feriti.

Seattle, sparatoria a un festival gastronomico: tre morti e feritiA Seattle, durante un festival gastronomico vicino allo Space Needle, tre persone sono state uccise e altre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite.

Temi più discussi: Usa, 3 morti e diversi feriti in sparatoria a Seattle: un arresto; Sparatoria a Seattle durante la festa: tre morti e cinque feriti; Sparatoria a Seattle,2 morti e 4 feriti; Sparatoria a Seattle durante il festival: due morti e cinque feriti.

space needle sparatoria a seattle vicinoSeattle in lutto: sparatoria vicino alla Space Needle durante il Bite of SeattleUna tragica sparatoria ha interrotto il festival gastronomico Bite of Seattle, causando due vittime e quattro feriti. Scopri i dettagli dell'accaduto. notizie.it

space needle sparatoria a seattle vicinoSeattle sörjer: Skjutning nära Space Needle under Bite of SeattleUna tragica sparatoria ha interrotto il festival gastronomico Bite of Seattle, causando due vittime e quattro feriti. Scopri i dettagli dell'accaduto. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web