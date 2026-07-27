A Seattle, durante un festival gastronomico vicino allo Space Needle, tre persone sono state uccise e altre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La polizia ha schierato forze sul posto. La sparatoria si è verificata in un'area pubblica, con testimoni che hanno riferito di aver sentito numerosi colpi. La scena è stata transennata, e le indagini sono in corso per identificare l'autore o gli autori dell'attacco.

Roma, 27 lug. (askanews) - Lo schieramento di polizia a Seattle, nello Stato di Washington, Usa, dopo che tre persone sono state uccise e diverse altre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, in una sparatoria avvenuta durante un festival gastronomico a un isolato dallo Space Needle, simbolo della città. Due i morti dichiarati sul posto, in quattro sono stati portati in ospedale, uno poi è deceduto. La polizia ha dichiarato che un sospettato è stato arrestato e che ne sta cercando un altro in seguito a quanto accaduto durante l'annuale Bite of Seattle, kermesse di tre giorni con migliaia di partecipanti. In una conferenza stampa il vice capo della polizia di Seattle, Tyrone Davis, ha dichiarato che un sospettato è stato preso in custodia e le autorità stanno ancora cercando una persona ritenuta coinvolta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Seattle, sparatoria a un festival gastronomico: tre morti e feriti

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Usa, sparatoria durante il festival Bite of Seattle. 3 morti e 5 feriti. Arrestati due sospetti

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Temi più discussi: Seattle, sparatoria a un festival gastronomico: almeno 3 morti e 4 feriti; Usa, 3 morti e diversi feriti in sparatoria a Seattle: un arresto; Seattle, sparatoria al festival gastronomico: tre morti e quattro feriti; Sparatoria a Seattle durante la festa: tre morti e cinque feriti.

Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di polizia locale su X. Due persone sono state dichiarate decedute sul posto e altre quattro, la x.com

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