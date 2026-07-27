Seattle sparatoria a un festival gastronomico | tre morti e feriti

Da quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Seattle, durante un festival gastronomico vicino allo Space Needle, tre persone sono state uccise e altre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La polizia ha schierato forze sul posto. La sparatoria si è verificata in un'area pubblica, con testimoni che hanno riferito di aver sentito numerosi colpi. La scena è stata transennata, e le indagini sono in corso per identificare l'autore o gli autori dell'attacco.

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Roma, 27 lug. (askanews) - Lo schieramento di polizia a Seattle, nello Stato di Washington, Usa, dopo che tre persone sono state uccise e diverse altre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, in una sparatoria avvenuta durante un festival gastronomico a un isolato dallo Space Needle, simbolo della città. Due i morti dichiarati sul posto, in quattro sono stati portati in ospedale, uno poi è deceduto. La polizia ha dichiarato che un sospettato è stato arrestato e che ne sta cercando un altro in seguito a quanto accaduto durante l'annuale Bite of Seattle, kermesse di tre giorni con migliaia di partecipanti. In una conferenza stampa il vice capo della polizia di Seattle, Tyrone Davis, ha dichiarato che un sospettato è stato preso in custodia e le autorità stanno ancora cercando una persona ritenuta coinvolta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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