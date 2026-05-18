A San Diego, in California, si sono verificati momenti di tensione all’interno di un centro islamico nel quartiere di Clairemont, dove si è registrato un episodio di sparatoria. Secondo le prime notizie, almeno tre persone sono morte e diverse sono rimaste ferite. Le autorità hanno confermato che i due assalitori si sono tolti la vita durante l’evento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Momenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Il bilancio provvisorio, riportato dalla radio di Abc, è di almeno due morti e diversi feriti oltre ai due assalitori, che si sarebbero tolti la vita. Tra le vittime, secondo quando riportato dal New York Times che cita il presidente della moschea Ahmed Ahabaik, c'è una guardia di sicurezza. L'Fbi sta assistendo nelle indagini. Dietro ci sarebbe un "crimine d'odio" commesso da due teenager di 17 e 19 anni. Sparatoria in un centro isalmico a San Diego: cosa sappiamo. La polizia ha confermato che l’area è stata immediatamente isolata per consentire l’intervento delle forze di sicurezza e dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria in un centro islamico di San Diego: almeno tre morti e diversi feriti. Suicidi i due assalitori

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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