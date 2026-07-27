Durante un festival gastronomico vicino alla Space Needle di Seattle, domenica sera, si è verificata una sparatoria. Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite. La polizia sta cercando ancora uno dei due sospettati coinvolti. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dell’accaduto o sulle modalità dell’evento. La scena è stata isolata per le indagini.

La polizia riferisce che domenica sera, durante lo svolgimento di un festival gastronomico vicino alla Space Needle di Seattle, si è verificata una sparatoria. L’attacco ha provocato la morte di 3 persone e il ferimenti di altre 4, comunicano le autorità. Al momento i sospettati sono due: uno è stato arrestato, l’altro è tutt’ora ricercato. La sparatoria a Seattle inizialmente era nata tra due persone, ferito anche un bambino. La rete televisiva KIRO-TV — affiliata della CBS a Seattle — ha riportato quella che dovrebbe essere una prima ricostruzione degli eventi. Infatti, durante una conferenza stampa tenutasi in tarda serata, la polizia ha spiegato che l’incidente ha coinvolto due persone che hanno iniziato a spararsi a vicenda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria a Seattle durante un festival, 3 sono i morti e 4 i feriti: uno dei due sospettati è ancora ricercato

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Usa, sparatoria durante il festival Bite of Seattle. 3 morti e 5 feriti. Arrestati due sospetti

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