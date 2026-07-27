Una sparatoria durante il festival gastronomico Bite of Seattle ha causato tre decessi e quattro feriti. L’incidente si è verificato vicino allo Space Needle, nel complesso dell’evento. Le autorità hanno arrestato un sospetto e fermato altri due individui ritenuti coinvolti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e ha confermato l’arresto di uno dei sospetti, senza fornire ulteriori dettagli.

Tre persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri a Seattle, durante il festival gastronomico Bite of Seattle, in un complesso di eventi vicino allo Space Needle, la torre simbolo della città dell’area nord-occidentale degli Stati Uniti. La sindaca, Katie Wilson, ha annunciato che la polizia ha arrestato una persona e fermato due sospetti. Due persone sono decedute sul posto e altre quattro sono state trasportate all’ Harborview Medical Center: un bambino di 2 anni, un uomo di 23 e due donne adulte. Il vice capo della polizia Tyrone Davis ha riferito che una delle persone ricoverate non ce l’ha fatta, facendo salire il totale dei morti a tre, mentre le altre sono in condizioni stabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a Seattle, almeno tre vittime: “Un arresto, fermati altri due sospetti”

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Mass Shooting At Seattle Center: 2 Killed, Child Injured At Bite of Seattle Festival| Breaking News

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Sarebbe di due morti e almeno quattro feriti, uno dei quali un bambino, il bilancio delle vittime della sparatoria a Seattle presso lo 'Space Needle', dove era in corso un festival gastronomico shorturl.at/AMG6Q x.com

Sparatoria a Seattle: 2 morti, 5 feriti vicino all'iconica Space Needle reddit

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